【OSHI WORKS ロックマン】 9月 発売予定 価格：8,800円 【OSHI WORKS ロール】 10月 発売予定 価格：8,800円 【OSHI WORKS Dr.ワイリー＆Dr.ライト】 11月 発売予定 価格：11,000円 コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS ロックマン/ロール/Dr.ワイリー＆Dr.ライト