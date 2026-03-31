ドジャースは3戦連続日本人投手が先発マウンドに上がります。ワールドシリーズ2連覇のドジャースは山本由伸投手の開幕戦含め、開幕3連勝で華々しいスタートを決めます。そしてこの日からのガーディアンズ3連戦でドジャースの先発に日本人投手が名前を連ねました。日本時間31日が佐々木朗希投手、4月1日が大谷翔平選手、4月2日が山本投手。この日のガーディアンズ戦、佐々木投手は先頭打者のスティーブン・クワン選手には、4球目に9