厚生労働省によりますと、ことしに入って国内で確認されたはしかの感染者数は152人となりました。厚労省によりますと、はしかの感染者は今月22日までの1週間で、全国で13人確認され、ことしの累計は152人にのぼったということです。22日までの1週間で新たに感染者が報告された都道府県は、東京都で7人、埼玉県で3人、大阪府で1人、鹿児島県で2人となっています。ことしの累計の感染者数を都道府県別にみると、最も多いのは東京都で