２９日、広西チワン族自治区賀州市平桂区の盤谷村で「明前茶」の茶葉を摘む農家の人。（賀州＝新華社配信／黄旭胡）【新華社北京3月31日】中国各地の茶園で茶葉の収穫が最盛期を迎えている。二十四節気の清明（今年は4月5日）前に摘んだ新芽で作るお茶は「明前茶」と呼ばれ、貴重で最上級品とされる。農家の人々は摘み取りに精を出し、市場への供給を確保している。２８日、江蘇省無錫市の茶畑で「明前茶」の茶葉を摘む農家の人