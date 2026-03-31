「ドジャース−ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初回先頭の第１打席で左前打を放ち、３試合１３打席ぶりの安打をマークした。カウント１ボールからの２球目だった。内角ギリギリのシンカーを詰まりながらも振り抜くと、打球は左前に落ちた。開幕戦の第１打席以降、Ｈのランプは灯っていなかったが、しぶとく左翼手の前に落とした。その後、タッカーが二直、ベッツが三振で二塁へ進むこ