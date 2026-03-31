「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）１０年ぶり優勝を狙う智弁学園はエース・杉本が先発する。試合前、小坂監督が「先発は杉本。（球数制限で残り１３１球）いけるところまでいかせる」と明かした。杉本は１完封を含む３完投の絶対エース。１週間で計３６９球を投げ、残りの球数は１３１球となっている。小坂監督は前夜からの雨による影響も気にかけ、「グラウンド状態も良くなさそうなので勝