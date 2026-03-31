中東情勢を受け、高市総理は赤沢経済産業大臣を「重要物資安定確保担当大臣」に任命し、赤沢大臣のもとにタスクフォースを設置したと明らかにしました。高市総理「本日、赤沢大臣のもと、中東情勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォースを設置しました」政府は中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、高市総理は▼一部で燃料の調達が滞るバスなどの運送業や漁業・農業に対応するほか、▼輸血パックなど人命に関わる