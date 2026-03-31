元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏が29日、自身のインスタグラムを更新。「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました」と明かし、芸能活動を行う長男・富川立夢（りずむ）と次男との親子3ショットを公開した。【写真】「かっこよすぎます」「イケメン親子」高校卒業した長男・富川立夢＆次男との親子3ショットを公開した富川悠太氏立夢は、15日の投稿で「無事高校卒業しました！」と報告し、制服姿で撮影した卒業式での