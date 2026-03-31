ホルムズ海峡の事実上の封鎖などの影響による燃料不足に対応するため、フィリピン政府は日本から軽油14万バレルを調達したと発表しました。フィリピン政府は30日、国内の燃料供給体制を強化するため、4月末までに各国から軽油合わせて104万バレルを確保すると明らかにしました。このうち、日本からは14万2000バレルを調達し、すでにフィリピンに到着したとしています。また、マレーシアやインド、シンガポールなどからも調達のめど