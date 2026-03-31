俳優の吉岡里帆が、4月24日からテレビ放映されるCM「帰ってきたどんぎつね篇」に出演する。吉岡が、「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”を4年ぶりに演じることになったが、このほどウェブで公開された動画に反響が集まっている。【動画】舞台裏も！吉岡里帆“どんぎつね”4年ぶり復活4年前に放映した「さよなら、どんぎつね篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してく