「はしか」の今年これまでの感染者数が150人を超えた。直近10年で感染者数が最多だった2019年に次ぐ水準となっている。国立健康危機管理研究機構によると、今年これまでのはしかの感染者数は今月22日までで、前の週から13人増え152人にのぼり、去年の同じ時期（44人）を大幅に上回った。直近10年で感染者数が最多だった2019年に次ぐ高い水準となっている。海外からウイルスが持ち込まれたとみられ、感染者には最近の海外渡航歴がな