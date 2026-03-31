アニメ『AKIRA 〜アキラ〜』の金田役や、『ONE PIECE』のイワンコフ役で知られる、人気声優・岩田光央さんが自身のＸを更新。「大激頭痛との戦い」だったことを明かしました。【写真を見る】【 声優・岩田光央（ＡＫＩＲＡ・金田役） 】帯状疱疹を発症「この1週間、大激頭痛との戦いでした」岩田さんは「実は岩田1週間前から帯状疱疹を患っておりました」と投稿。続けて「早期発見、早期治療のお陰で仕事は穴を空けずにいれ