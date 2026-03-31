政府はけさ、2度目となる中東情勢に関する関係閣僚会議を開催し、高市総理大臣はナフサなどを念頭に供給不足が不安視される石油関連物資の供給などで、アジア各国との協力を検討する考えを示しました。【映像】アジア各国との協力を検討する考えを示す高市総理高市総理大臣「医療機器医療用手袋やエプロンなどの医療物資の供給にも、万が一にも支障があってはなりません」「日本にとって不可欠な物資を供給していただき」「アジ