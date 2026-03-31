指定暴力団・住吉会幸平一家の傘下組織の組長らが、元組員を監禁し暴行を加えた疑いなどで逮捕されました。暴力団組長の鈴木義明容疑者ら6人は先月、組員だった40代の男性を東京・豊島区のビルに監禁し暴行を加え、ネックレスなど90万円相当を奪った疑いが持たれています。鈴木容疑者らは、「組の情報を漏らした」などと男性に因縁をつけて、約6時間半にわたって監禁して暴行を加え続け、男性は全治1カ月の重傷を負いました。住吉