「ブルージェイズ１４−５ロッキーズ」（３０日、トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手が２戦連発の２号ソロを放った。１０点を追う九回１死、ドーランダーが投じた１５９キロを強振した。左中間最新部への大飛球はグラウンドにボールがはね返り、岡本は三塁へ到達。リプレー検証の結果、フェンスオーバーしていると判定され、三塁打が一転、本塁打となった。本拠地からは大歓声がわき起こった。今季から大リーグに挑