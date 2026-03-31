西武は31日に行われるオリックスとのホーム開幕戦（ベルーナD）から中村剛也内野手（42）と栗山巧外野手（42）がプロデュースしたメニュー「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」を販売する。球団によると、コラボメニューは「マッシュルームソース」「マッシュルーム＆ポルチーニソース」「マッシュルームクリームソース」の3種類を予定。第1弾として6月14日まで「マッシュルームソース」が販売される。中村は「3種類とも美味