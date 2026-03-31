高市首相は３１日午前、中東情勢に関する関係閣僚会議を首相官邸で開き、透析回路や注射器など石油由来の素材で作られる医療製品の安定供給に万全を期すよう指示した。物資の確保に向け、生産地のアジア各国と相互協力を検討する考えも示した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴う原油の供給不安は、プラスチックの原料となる石油製品「ナフサ」などの供給不安につながっている。首相は、医療・農業・容器包装などの製品の供給が