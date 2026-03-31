MAHA5JAPANの公式Xが更新されました。【映像】MAHA5JAPANの公式X（全文）「所属ライバー『夢入レゆ』に関するお知らせ平素より、VTuber事務所『MAHA5JAPAN』をご支援いただき、誠にありがとうございます。この度、弊社所属ライバー『夢入レゆ』が永眠いたしましたことをご報告申し上げます。突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。これまで温かいご支援を賜りました皆様に、深く御礼申し上げます。なお、当該