大学を出ていなくてもきちんと働いている人はたくさんいる。さらに、大学を出たからといって、高収入の仕事に就ける保証もない。それでも、大学進学率は58.64％に達し、過去最高を更新、10年連続増というのが現状だ（文部科学省「令和7年度学校基本調査（確定値）」）。もはや大学に進学しない人のほうが少数派であり、なかには、多額の借金を背負ってまで大学へ進学をする人も非常に多い。いったいなぜなのか？そして「その先」