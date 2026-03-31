瀬戸内の穏やかな気候に育まれた食材がそろう広島県。ドライブの途中に立ち寄りながら、その土地ならではのおいしさを堪能できる道の駅が点在しています。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う広島県の道の駅」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：湖畔