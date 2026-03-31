近年、眉美容が定着しつつあり、髪やネイルと同じように“眉毛をプロの手に委ねること”が常識となりつつあります。株式会社JULIA IVY（東京都渋谷区）が実施した「眉毛」に関する調査によると、2026年に使いたい眉メイク用コスメは「眉コンシーラー」が前年から約2倍に増加していることがわかりました。では、好印象を与える“正解眉”の条件はどのようなことなのでしょうか。【調査結果を見る】好印象だと感じる眉の条件は？調査