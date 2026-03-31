30年前、現在の夫となった人がくれた制服の「第二ボタン」の画像とともに投稿された「今でも大事に持ってること、夫は知らないんだぁ」という「妻の告白」が「X」で大きく人気を集めました。投稿には記事執筆時点で「5.2万件」もの「いいね」がついています。【写真】大切な宝物とは？「卒業の季節30年前に夫からもらった第2ボタン。当時、お気に入りだった指輪ケースに入れて今でも大事に持ってること、夫は知らないんだぁ」