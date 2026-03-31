「春のおめかしをした子やぎちゃんが可愛い」【写真】花冠を頭にのせた子やぎさん花冠を頭に乗せ、桜の枝を添えられた白い子やぎさんの写真。投稿したのは、北海道でやぎミルクの生産・販売を手がける「やぎミルク専門店プティ・シェーヴル北海道」（@_petitechevre）さん。目を細めて春の装いを受け入れる子やぎさんの姿が、多くの人の心を和ませました。 「ミュシャを想起させる高貴さ＆神々しさですね」「癒し補給めぇー(ﾟ