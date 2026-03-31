言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考を鮮明にするパズルを楽しんでみませんか？今回は、素直ではない独特な性質を表す言葉から、気の抜けない人物の呼び名、さらにはおしゃれに欠かせない装飾品の名称まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ひと□□い□□