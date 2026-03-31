希少な破格ステーションワゴン現在、日本の自動車市場ではSUVやミニバンが主流となっており、かつて1990年代に一世を風靡したステーションワゴンは、今や少数派の存在です。しかし、そうした状況のなかでも、トヨタ「カローラツーリング」は確固たる人気を維持しています。このクルマが支持される理由は何なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（18枚）現行のカ