Photo: 持田薫 UGREENでストレスフリーな毎日へ。今やテクノロジーによって便利になったはずが、その一方で、さまざまな要素に依存しているのも事実。電源の確保、デバイスのOS、クラウドのサブスク契約…と、管理すべきことが増え、環境や場所が変わるたびに新たな制約も発生するんですよね。こうした“見えない縛り”から解放され、より自由なガジェットライフを叶えるべく、ギズモード編