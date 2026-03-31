「第2回むなかた世界のど自慢大会」が5月2日午後2時から、福岡県宗像市のサンリブくりえいと宗像で開催される。市内外問わず応募可能。出場無料。締め切りは31日。主催する宗像地域国際交流連絡協議会は「年齢も国籍関係ない。音楽を通じ国際交流を」と参加を呼びかける。日本語を第1言語とする参加者（主に日本人）は外国語の歌、第1言語としない参加者（主に外国人）は日本語の歌で競う。司会は、むなかた応援大使のアン・クレ