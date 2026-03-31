６月に開幕を迎える北中米ワールドカップの出場権をかけた欧州・大陸間プレーオフが山場を迎えている。日本時間４月１日の予選決勝を前に、米スポーツチャンネル『ESPN』が、残る本大会出場６枠の行方を予想した。欧州プレーオフ・パスAでは、12年ぶりのW杯出場を目ざすイタリアが、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。同メディアは、「ボスニアがホームの利を持つが、ジャンルイジ・ドンナルンマ、サンドロ・トナーリ、マヌ