演出家のテリー伊藤（76）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新車で買える“幻の名車”に感動した。【動画】納車3年待ち3000万円…現代によみがえった“幻の名車”の全貌愛知県岡崎市の自動車販売店を訪れたテリー。「しけた田舎道でしょ！ここになんと、『トヨタ2000GT』と同じ…『Rocky2000GT』」と紹介。テリーは同店代表に「開発はいつから？」と聞くと、代表は「（トヨタ2000GTスーパーレプリカの）『3000GT