不二家が展開するドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」から、季節限定の新商品「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」と「リングドーナツ（いちご）」（各250円／税込）が4月3日より発売される。【写真】milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）同ブランドは、「ミルキー」に使用される北海道産練乳と米油を使ったドーナツが特徴。素朴で優しい味わいと軽い口どけで人気を集めている。今回登場するのは、看板商品の新フレーバー