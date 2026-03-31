京都府南丹市で3月23日から行方不明となっている小学5年の男子児童（11）。現時点で、電車・バスに乗車した形跡は確認されていないことが分かりました。 【写真を見る】京都・南丹市の小5男児行方不明 電車・バスに乗車した形跡は確認されず 警察などによると、南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は、3月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。 この