お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが29日、自身のインスタグラムを更新。長男の結婚披露宴で着用した着物について紹介した。【写真】「全て手縫い刺繍の黒留です」結婚式での着物コーデ披露のハイヒール・モモコモモコは21日の投稿で「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と報告。長男＆義娘との“顔出し”3ショットや夫、次男、長女も含めた家族ショットを添え、以降の投稿では式での様子を写真や動画でシェアしていた。