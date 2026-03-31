【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が30日、本拠地でのガーディアンズ戦前に、昨季ナ・リーグの指名打者部門で受賞した打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の表彰を受けた。同じく受賞した外野手のタッカーとともに銀色のバット形のトロフィーを授与され、ファンからの歓声に笑顔で応えた。大谷は昨季、自己最多の55本塁打をマーク。エンゼルス所属時と合わせて3年連続4度目の栄誉に輝き、マ