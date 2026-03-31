３０日のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第１回の視聴率が、世帯平均で１４・９％（関東地区、以下同）だったことが３１日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人は８・３％。朝ドラで初回が１５％を下回ったのは、２０１０年度前期の「ゲゲゲの女房」の１４・８％以来となった。「風、薫る」は見上愛と上坂樹里をダブルヒロインに据え、日本初のトレインドナース（訓練を受けた職業看護師）に成長する女性を描く。第１回では