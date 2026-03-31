◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３０日（日本時間３１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りしたチームの開幕４戦目となる本拠地・ガーディアンズ戦で先発したが、３回にクワンに右翼線へ適時二塁打を浴びて先取点を献上した。初回、先頭のクワンにはストライク判定された球が“ロボッ