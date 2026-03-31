【モデルプレス＝2026/03/31】女優の貫地谷しほり（40）が3月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所・ABP inc.を退所し、独立することを発表した。【写真】貫地谷しほり、第1子の写真公開◆貫地谷しほり、退社＆独立を発表貫地谷は「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った