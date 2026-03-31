東京・池袋のポケモンセンターで店員の春川萌衣さん（21）を襲って殺害した元交際相手の広川大起容疑者（26）は、3か月前に広川さんに付きまとってストーカー規制法違反で逮捕され、罰金80万円を収めて釈放されていた。その程度の処罰で社会に出してよかったのか。2026年3月30日放送の「ひるおび」（TBS系）で、落語家の立川志らく師匠は「私も娘を持つ親。気が気じゃない」と不安げに語った。親は「ストーカー行為が治るまで入れ