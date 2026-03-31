岡山理科大学 学生・研究者の挑戦を支援し、大学発スタートアップ（起業など）を推進しようと、岡山理科大学（岡山市）が2026年4月1日、「アントレプレナーシップセンター」を設立します。 教育・起業支援・地域連携を柱に、学生や研究者のアイデアや技術を社会実装へと導く支援を行い、地域と共に新しい価値を生み出すエコシステムの形成が目的です。 本下真次センター長（経営学部准教授）、