西純矢があわやHRのタイムリーツーベースヒット 3月29日、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で行われたウエスタン・リーグの広島カープ戦に、「4番・DH」で先発出場した西純矢は、2打数2安打1打点。今シーズン1号かと思われるフェンス直撃のタイムリーツーベースヒットを放ち、打率.325を記録。打撃好調で、支配下登録へ向け、藤川監督にアピールした。 2回、先頭打者で打