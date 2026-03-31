トランプ報道受けたドル売り・原油下落は短命かホルムズ海峡再開が必要 トランプ米大統領が、ホルムズ海峡閉鎖のままでもイランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。 イラン戦争終結期待でNY原油先物は下落に転じ、米株先物は大幅上昇している。為替市場では有事のドル買いが後退している。 ただ、トランプ氏が戦争終結に前向きでも、ホルムズ海峡が閉鎖されたままなら供給懸念は消えない。ホ