アジア株の一角は上昇、トランプが戦争終結示唆中国3月製造業PMIは50回復 東京時間11:24現在 香港ハンセン指数 24845.46（+94.67+0.38%） 中国上海総合指数 3941.30（+18.01+0.46%） 台湾加権指数 32330.84（-187.32-0.58%） 韓国総合株価指数 5187.88（-89.42-1.69%） 豪ＡＳＸ２００指数 8543.50（+82.53+0.98%） アジア株はまちまち。トランプ報道を受け戦争終結期待が広がるも油