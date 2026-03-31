第５回中国国際消費品博で展示された上海縕朗智能科技のロボット。（２０２５年４月１４日撮影、海口＝新華社記者／陳凱姿）【新華社海口3月31日】中国商務部の盛秋平（せい・しゅうへい）副部長は30日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、第6回中国国際消費品博覧会が4月13日から18日まで、海南省海口市で開催されると明らかにした。60余りの国・地域から3400以上のブランドが出展し、海外からの出品は全体