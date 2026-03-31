トランプ政権のイラン軍事攻撃や物価高、移民政策などに反発した抗議デモが週末、全米で行われた。主催者によると参加者は1日の抗議デモとしては史上最多の800万人に上ったという。数万人が「NO KINGS！」アメリカ・ロサンゼルスで見られたのは、バツ印がつけられた王冠や、おむつ姿の風船人形。モチーフになっているのは、アメリカのトランプ大統領だ。28日、全米各地でトランプ政権に抗議するデモが行われた。ニューヨークでは数