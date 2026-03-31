アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議に「大きな進展」があったとする一方、ホルムズ海峡が開放されなければ、発電所などを「完全に壊滅させる」と改めて警告しました。トランプ大統領は30日、SNSで、イランについて「真剣な協議を行っている」と投稿し、「大きな進展があった」と強調しました。さらに「近く合意に至る可能性が高い」ともしています。その一方で、「合意に至らず、ホルムズ海峡が直ちに開放されない場合に