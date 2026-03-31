地方競馬全国協会は31日、「ヤングジョッキーズシリーズ（YJS）」における地方競馬所属騎手の出場騎手選出ルールを以下の通り変更すると発表した。従来の「地方競馬所属騎手については、前年4月1日以前に初免許を取得した騎手のうち、本年4月1日時点で所属主催者から勝利度数および初免許取得後の年数による負担重量の減量を受けている騎手」に「または、前々年4月2日以降に初免許を取得した騎手のうち、過去にYJS出場騎手とし