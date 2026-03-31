31日は全国的に「春の嵐」となっています。西日本では、3月の記録的な大雨になったところもあり、関東では強風による交通への影響に注意が必要です。低気圧の影響で西日本に発達した雨雲がかかり、東海地方などで雨となっています。九州から四国では30日夜からけさにかけて徳島県美波町で1時間降水量が79.0ミリなど3月の観測史上最多となり、長崎市では大雨の影響で崖崩れが発生しました。このあとは雨の中心が紀伊半島や東海、北