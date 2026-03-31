3月31日（火）の「相席食堂」は、２人の“Ａ”が相席旅に出る“Ａ相席”を放送する。 ©ABCテレビ 福岡県糟屋郡篠栗町にやってきたのはバッファロー吾郎Ａ。「千鳥を最初に拾ってくれたのがＡ先生」「師匠みたいな方」とＡの登場に千鳥は大喜び。 弘法大師ゆかりの地の篠栗町は篠栗四国八十八ヶ所霊場巡りができる町。観光案内所でほのぼのしたお遍路マップをいただくと、「スマイリーなオマイリ―ですね