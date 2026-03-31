あすから4月ですが、中東情勢の悪化による値上げが相次ぎ、暮らしに影響が広がりそうです。神奈川県内のスーパーでは、アメリカ産の牛タンが4月1日から3割値上げとなります。このほか、ハラミやカルビについて、5〜20％の値上げを検討しています。中東情勢悪化で円安が進み、原油高でコストが増えていくことを踏まえたということです。石油化学製品の値上げも相次ぎます。大手化学メーカーの「三菱ケミカル」は食品用ラップなどの