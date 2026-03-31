お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、30日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。衝撃を受けた弟子入り志願者について語った。太田は「今まで後輩にネタを見てほしいと言われたことがあるか」と聞かれると、「ないね。うん」と回答。とろサーモン久保田かずのぶが「『弟子にさせてくれ』ってとかはない？」と弟子入り志願者について尋ねると、「それは当時は断ってた」と明かした。久