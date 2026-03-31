31日未明、見附市で飲食店や住宅などあわせて6棟を焼く火事がありました。また、新潟市秋葉区でも31日朝、建物火災が発生しています。火事があったのは見附市新町の割烹です。警察や消防によりますと31日午前2時前、「建物が燃えている」と近くの住民から通報がありました。消防車8台が出動し消火活動を行っていますが午前11時現在で鎮火には至っていません。火元の割烹や、住宅、店舗などあわせて6棟を焼きました。火元となった店